C’Chartres Rugby vs Maison Lafitte Chartres
C’Chartres Rugby vs Maison Lafitte
Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-12 15:15:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Le 12 octobre à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte Maison Lafitte au stade des Bas-Bourgs.
Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On October 12 at 3:15pm, C’Chartres Rugby takes on Maison Lafitte at the Bas-Bourgs stadium.
German :
Am 12. Oktober um 15:15 Uhr trifft C’Chartres Rugby im Stade des Bas-Bourgs auf Maison Lafitte.
Italiano :
Il 12 ottobre alle 15.15, il C’Chartres Rugby affronta la Maison Lafitte allo stadio Bas-Bourgs.
Espanol :
El 12 de octubre a las 15h15, el C’Chartres Rugby se enfrenta a la Maison Lafitte en el estadio Bas-Bourgs.
L’événement C’Chartres Rugby vs Maison Lafitte Chartres a été mis à jour le 2025-10-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES