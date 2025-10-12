C’Chartres Rugby vs Maison Lafitte Chartres

Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche 2025-10-12 15:15:00
fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Le 12 octobre à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte Maison Lafitte au stade des Bas-Bourgs.
Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

On October 12 at 3:15pm, C’Chartres Rugby takes on Maison Lafitte at the Bas-Bourgs stadium.

German :

Am 12. Oktober um 15:15 Uhr trifft C’Chartres Rugby im Stade des Bas-Bourgs auf Maison Lafitte.

Italiano :

Il 12 ottobre alle 15.15, il C’Chartres Rugby affronta la Maison Lafitte allo stadio Bas-Bourgs.

Espanol :

El 12 de octubre a las 15h15, el C’Chartres Rugby se enfrenta a la Maison Lafitte en el estadio Bas-Bourgs.

L’événement C’Chartres Rugby vs Maison Lafitte Chartres a été mis à jour le 2025-10-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES