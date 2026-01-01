C’Chartres Rugby vs Plaisir Rugby Club Chartres

Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00

2026-01-25

Le 25 janvier à 15h, le C’Chartres Rugby affronte le Plaisir Rugby Club au stade des Bas-Bourgs.
Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

On January 25 at 3pm, C’Chartres Rugby takes on Plaisir Rugby Club at the Bas-Bourgs stadium.

