C’Chartres Rugby vs Plaisir Rugby Club Chartres

C’Chartres Rugby vs Plaisir Rugby Club
Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir
Début : Dimanche 2026-01-25 15:00:00
2026-01-25
Le 25 janvier à 15h, le C’Chartres Rugby affronte le Plaisir Rugby Club au stade des Bas-Bourgs.
Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On January 25 at 3pm, C’Chartres Rugby takes on Plaisir Rugby Club at the Bas-Bourgs stadium.
