C’Chartres Rugby vs RC Roubaix Chartres
C’Chartres Rugby vs RC Roubaix Chartres dimanche 12 avril 2026.
C’Chartres Rugby vs RC Roubaix
Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 15:15:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Le 12 avril à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte le RC Roubaix au stade des Bas-Bourgs, rue Georges-Brassens.
.
Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On April 12 at 3.15pm, C’Chartres Rugby takes on RC Roubaix at the Bas-Bourgs stadium, rue Georges-Brassens.
L’événement C’Chartres Rugby vs RC Roubaix Chartres a été mis à jour le 2026-02-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES