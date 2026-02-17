C’Chartres Rugby vs RC Roubaix Chartres

C’Chartres Rugby vs RC Roubaix Chartres dimanche 12 avril 2026.

Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 15:15:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Le 12 avril à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte le RC Roubaix au stade des Bas-Bourgs, rue Georges-Brassens.
Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

On April 12 at 3.15pm, C’Chartres Rugby takes on RC Roubaix at the Bas-Bourgs stadium, rue Georges-Brassens.

L’événement C’Chartres Rugby vs RC Roubaix Chartres a été mis à jour le 2026-02-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES