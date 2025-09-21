C’Chartres Rugby vs RC Versailles Chartres
C’Chartres Rugby vs RC Versailles Chartres dimanche 21 septembre 2025.
C’Chartres Rugby vs RC Versailles
Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-21 15:15:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Le 21 septembre à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte le RC Versailles au stade des Bas-Bourgs.
.
Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On September 21 at 3:15pm, C’Chartres Rugby takes on RC Versailles at the Bas-Bourgs stadium.
German :
Am 21. September um 15:15 Uhr trifft C’Chartres Rugby im Stade des Bas-Bourgs auf den RC Versailles.
Italiano :
Il 21 settembre alle 15.15, il C’Chartres Rugby affronta il RC Versailles allo stadio Bas-Bourgs.
Espanol :
El 21 de septiembre a las 15h15, el C’Chartres Rugby se enfrenta al RC Versailles en el estadio Bas-Bourgs.
L’événement C’Chartres Rugby vs RC Versailles Chartres a été mis à jour le 2025-09-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES