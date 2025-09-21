C’Chartres Rugby vs RC Versailles Chartres

Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2025-09-21 15:15:00

Le 21 septembre à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte le RC Versailles au stade des Bas-Bourgs.

English :

On September 21 at 3:15pm, C’Chartres Rugby takes on RC Versailles at the Bas-Bourgs stadium.

German :

Am 21. September um 15:15 Uhr trifft C’Chartres Rugby im Stade des Bas-Bourgs auf den RC Versailles.

Italiano :

Il 21 settembre alle 15.15, il C’Chartres Rugby affronta il RC Versailles allo stadio Bas-Bourgs.

Espanol :

El 21 de septiembre a las 15h15, el C’Chartres Rugby se enfrenta al RC Versailles en el estadio Bas-Bourgs.

L’événement C’Chartres Rugby vs RC Versailles Chartres a été mis à jour le 2025-09-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES