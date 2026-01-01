C’Chartres Rugby vs Rugby Club du Pays de Meaux Chartres

C’Chartres Rugby vs Rugby Club du Pays de Meaux

Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Le 11 janvier à 15h, le C’Chartres Rugby affronte le Rugby Club du Pays de Meaux au stade des Bas-Bourgs.

.

Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On January 11 at 3pm, C’Chartres Rugby takes on Rugby Club du Pays de Meaux at the Bas-Bourgs stadium.

