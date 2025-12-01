C’Chartres Rugby vs SC Le Rheu Chartres
C’Chartres Rugby vs SC Le Rheu Chartres samedi 13 décembre 2025.
C’Chartres Rugby vs SC Le Rheu
Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-13 15:15:00
fin : 2025-12-13 17:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Le 14 décembre à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte le SC Le Rheu au stade des Bas-Bourgs.
.
Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On December 14 at 3:15pm, C’Chartres Rugby takes on SC Le Rheu at the Bas-Bourgs stadium.
German :
Am 14. Dezember um 15:15 Uhr trifft C’Chartres Rugby im Stade des Bas-Bourgs auf den SC Le Rheu.
Italiano :
Il 14 dicembre alle 15.15, il C’Chartres Rugby affronta l’SC Le Rheu allo stadio Bas-Bourgs.
Espanol :
El 14 de diciembre a las 15h15, el C’Chartres Rugby se enfrenta al SC Le Rheu en el estadio Bas-Bourgs.
L’événement C’Chartres Rugby vs SC Le Rheu Chartres a été mis à jour le 2025-11-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES