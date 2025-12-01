Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

C’Chartres Rugby vs SC Le Rheu

Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-13 15:15:00
fin : 2025-12-13 17:30:00

Date(s) :
2025-12-13

Le 14 décembre à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte le SC Le Rheu au stade des Bas-Bourgs.
Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

On December 14 at 3:15pm, C’Chartres Rugby takes on SC Le Rheu at the Bas-Bourgs stadium.

German :

Am 14. Dezember um 15:15 Uhr trifft C’Chartres Rugby im Stade des Bas-Bourgs auf den SC Le Rheu.

Italiano :

Il 14 dicembre alle 15.15, il C’Chartres Rugby affronta l’SC Le Rheu allo stadio Bas-Bourgs.

Espanol :

El 14 de diciembre a las 15h15, el C’Chartres Rugby se enfrenta al SC Le Rheu en el estadio Bas-Bourgs.

L’événement C’Chartres Rugby vs SC Le Rheu Chartres a été mis à jour le 2025-11-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES