C’Chartres Rugby vs SC Le Rheu Chartres

C’Chartres Rugby vs SC Le Rheu

Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2025-12-13 15:15:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

2025-12-13

Le 14 décembre à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte le SC Le Rheu au stade des Bas-Bourgs.

English :

On December 14 at 3:15pm, C’Chartres Rugby takes on SC Le Rheu at the Bas-Bourgs stadium.

German :

Am 14. Dezember um 15:15 Uhr trifft C’Chartres Rugby im Stade des Bas-Bourgs auf den SC Le Rheu.

Italiano :

Il 14 dicembre alle 15.15, il C’Chartres Rugby affronta l’SC Le Rheu allo stadio Bas-Bourgs.

Espanol :

El 14 de diciembre a las 15h15, el C’Chartres Rugby se enfrenta al SC Le Rheu en el estadio Bas-Bourgs.

