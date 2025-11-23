C’Chartres Rugby vs SCUF

Début : Dimanche 2025-11-23 15:15:00

fin : 2025-11-23 17:30:00

Date(s) :

2025-11-23

Le 23 novembre à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte le SCUF au stade des Bas-Bourgs.

English :

On November 23 at 3.15pm, C’Chartres Rugby takes on SCUF at the Bas-Bourgs stadium.

German :

Am 23. November um 15:15 Uhr trifft C’Chartres Rugby im Stade des Bas-Bourgs auf den SCUF.

Italiano :

Il 23 novembre alle 15.15, il C’Chartres Rugby affronta lo SCUF allo stadio Bas-Bourgs.

Espanol :

El 23 de noviembre a las 15h15, el C’Chartres Rugby se enfrenta al SCUF en el estadio Bas-Bourgs.

L'événement C'Chartres Rugby vs SCUF Chartres a été mis à jour le 2025-11-06