C’Chartres Rugby vs SCUF Chartres
Début : Dimanche 2025-11-23 15:15:00
fin : 2025-11-23 17:30:00
2025-11-23
Le 23 novembre à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte le SCUF au stade des Bas-Bourgs.
Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On November 23 at 3.15pm, C’Chartres Rugby takes on SCUF at the Bas-Bourgs stadium.
German :
Am 23. November um 15:15 Uhr trifft C’Chartres Rugby im Stade des Bas-Bourgs auf den SCUF.
Italiano :
Il 23 novembre alle 15.15, il C’Chartres Rugby affronta lo SCUF allo stadio Bas-Bourgs.
Espanol :
El 23 de noviembre a las 15h15, el C’Chartres Rugby se enfrenta al SCUF en el estadio Bas-Bourgs.
