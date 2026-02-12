C’Chartres Rugby vs Stade Caennais Rugby Club Chartres
C’Chartres Rugby vs Stade Caennais Rugby Club Chartres dimanche 22 mars 2026.
C’Chartres Rugby vs Stade Caennais Rugby Club
Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-22 15:15:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Le 22 mars à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte le Stade Caennais Rugby Club au stade des Bas-Bourgs.
.
Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On March 22 at 3.15pm, C’Chartres Rugby takes on Stade Caennais Rugby Club at the Bas-Bourgs stadium.
L’événement C’Chartres Rugby vs Stade Caennais Rugby Club Chartres a été mis à jour le 2026-02-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES