C’Chartres Rugby vs Stade Caennais Rugby Club Chartres

C’Chartres Rugby vs Stade Caennais Rugby Club

Rue Georges Brassens Chartres Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2026-03-22 15:15:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Le 22 mars à 15h15, le C’Chartres Rugby affronte le Stade Caennais Rugby Club au stade des Bas-Bourgs.

Rue Georges Brassens Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On March 22 at 3.15pm, C’Chartres Rugby takes on Stade Caennais Rugby Club at the Bas-Bourgs stadium.

