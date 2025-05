C’Chartres Tennis de table vs Alliance Nîmes-Montpellier – Chartres, 25 mai 2025 16:00, Chartres.

Eure-et-Loir

C’Chartres Tennis de table vs Alliance Nîmes-Montpellier rue Jules Hetzel Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-05-25 16:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

Date(s) :

2025-05-25

Le 25 mai à 16h, le C’Chartres Tennis de table affronte l’Alliance Nîmes-Montpellier au complexe Rosskopf, rue Jules-Hetzel.

5 .

rue Jules Hetzel

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On May 25 at 4pm, C’Chartres Tennis de table takes on Alliance Nîmes-Montpellier at the Rosskopf complex, rue Jules-Hetzel.

German :

Am 25. Mai um 16 Uhr trifft C’Chartres Tischtennis im Rosskopf-Komplex, Rue Jules-Hetzel, auf Alliance Nîmes-Montpellier.

Italiano :

Il 25 maggio alle 16.00, il C’Chartres Tennis de table affronta l’Alliance Nîmes-Montpellier presso il complesso Rosskopf, rue Jules-Hetzel.

Espanol :

El 25 de mayo a las 16.00 horas, el C’Chartres Tennis de table se enfrenta al Alliance Nîmes-Montpellier en el complejo Rosskopf, rue Jules-Hetzel.

L’événement C’Chartres Tennis de table vs Alliance Nîmes-Montpellier Chartres a été mis à jour le 2025-05-14 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES