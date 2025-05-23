C’Chartres Tennis de table vs Amiens

rue Jules Hetzel Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-07 19:00:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Le 7 avril à 19h, le C’Chartres Tennis de table affronte Amiens au complexe Rosskopf, rue Jules-Hetzel.

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rue Jules Hetzel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

On April 7 at 7pm, C’Chartres Tennis de table takes on Amiens at the Rosskopf complex, rue Jules-Hetzel.

L’événement C’Chartres Tennis de table vs Amiens Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES