C’Chartres Tennis de table vs Amiens Sport TT Chartres
C’Chartres Tennis de table vs Amiens Sport TT Chartres vendredi 19 décembre 2025.
C’Chartres Tennis de table vs Amiens Sport TT
rue Jules Hetzel Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Le 19 décembre à 19h, le C’Chartres Tennis de table affronte Amiens Sport TT au complexe Rosskopf, rue Jules-Hetzel.
.
rue Jules Hetzel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On December 19 at 7pm, C’Chartres Tennis de table takes on Amiens Sport TT at the Rosskopf complex, rue Jules-Hetzel.
German :
Am 19. Dezember um 19 Uhr trifft C’Chartres Tischtennis im Rosskopf-Komplex, Rue Jules-Hetzel, auf Amiens Sport TT.
Italiano :
Il 19 dicembre alle 19.00, il C’Chartres Tennis de table affronta l’Amiens Sport TT presso il complesso Rosskopf, rue Jules-Hetzel.
Espanol :
El 19 de diciembre a las 19.00 horas, el C’Chartres Tennis de table se enfrenta al Amiens Sport TT en el complejo Rosskopf, rue Jules-Hetzel.
L’événement C’Chartres Tennis de table vs Amiens Sport TT Chartres a été mis à jour le 2025-11-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES