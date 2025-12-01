C’Chartres Tennis de table vs Amiens Sport TT

rue Jules Hetzel Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Le 19 décembre à 19h, le C’Chartres Tennis de table affronte Amiens Sport TT au complexe Rosskopf, rue Jules-Hetzel.

.

rue Jules Hetzel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On December 19 at 7pm, C’Chartres Tennis de table takes on Amiens Sport TT at the Rosskopf complex, rue Jules-Hetzel.

German :

Am 19. Dezember um 19 Uhr trifft C’Chartres Tischtennis im Rosskopf-Komplex, Rue Jules-Hetzel, auf Amiens Sport TT.

Italiano :

Il 19 dicembre alle 19.00, il C’Chartres Tennis de table affronta l’Amiens Sport TT presso il complesso Rosskopf, rue Jules-Hetzel.

Espanol :

El 19 de diciembre a las 19.00 horas, el C’Chartres Tennis de table se enfrenta al Amiens Sport TT en el complejo Rosskopf, rue Jules-Hetzel.

L’événement C’Chartres Tennis de table vs Amiens Sport TT Chartres a été mis à jour le 2025-11-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES