C’Chartres Tennis de table vs Boulogne Billancourt Chartres

rue Jules Hetzel Chartres Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2025-10-26 16:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Le 26 octobre à 16h, le C’Chartres Tennis de table affronte Boulogne Billancourt au complexe Rosskopf, rue Jules-Hetzel.

rue Jules Hetzel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On October 26 at 4pm, C’Chartres Tennis de table takes on Boulogne Billancourt at the Rosskopf complex, rue Jules-Hetzel.

German :

Am 26. Oktober um 16 Uhr trifft C’Chartres Tischtennis im Rosskopf-Komplex, Rue Jules-Hetzel, auf Boulogne Billancourt.

Italiano :

Il 26 ottobre alle 16.00, il Tennis Tavolo C’Chartres affronta Boulogne Billancourt presso il complesso Rosskopf, rue Jules-Hetzel.

Espanol :

El 26 de octubre a las 16.00 horas, C’Chartres Table Tennis se enfrenta a Boulogne Billancourt en el complejo Rosskopf, rue Jules-Hetzel.

