C'Chartres Tennis de table vs Fréjus AMSL Chartres
C’Chartres Tennis de table vs Fréjus AMSL Chartres samedi 15 novembre 2025.
C’Chartres Tennis de table vs Fréjus AMSL
rue Jules Hetzel Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : Samedi 2025-11-15
Début : Samedi 2025-11-15 17:00:00
fin : 2025-11-15 19:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Le 15 novembre à 17h, le C’Chartres Tennis de table affronte Fréjus AMSL au complexe Rosskopf, rue Jules-Hetzel.
rue Jules Hetzel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On November 15 at 5pm, C’Chartres Tennis de table takes on Fréjus AMSL at the Rosskopf complex, rue Jules-Hetzel.
German :
Am 15. November um 17 Uhr trifft C’Chartres Tischtennis im Rosskopf-Komplex, Rue Jules-Hetzel, auf Fréjus AMSL.
Italiano :
Il 15 novembre alle 17.00, il Tennis Tavolo C’Chartres affronta il Fréjus AMSL presso il complesso Rosskopf, rue Jules-Hetzel.
Espanol :
El 15 de noviembre a las 17.00 horas, el C’Chartres Table Tennis se enfrentará al Fréjus AMSL en el complejo Rosskopf, rue Jules-Hetzel.
L’événement C’Chartres Tennis de table vs Fréjus AMSL Chartres a été mis à jour le 2025-10-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES