C’Chartres Tennis de table vs Fréjus AMSL

rue Jules Hetzel Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 17:00:00

fin : 2025-11-15 19:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Le 15 novembre à 17h, le C’Chartres Tennis de table affronte Fréjus AMSL au complexe Rosskopf, rue Jules-Hetzel.

.

rue Jules Hetzel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On November 15 at 5pm, C’Chartres Tennis de table takes on Fréjus AMSL at the Rosskopf complex, rue Jules-Hetzel.

German :

Am 15. November um 17 Uhr trifft C’Chartres Tischtennis im Rosskopf-Komplex, Rue Jules-Hetzel, auf Fréjus AMSL.

Italiano :

Il 15 novembre alle 17.00, il Tennis Tavolo C’Chartres affronta il Fréjus AMSL presso il complesso Rosskopf, rue Jules-Hetzel.

Espanol :

El 15 de noviembre a las 17.00 horas, el C’Chartres Table Tennis se enfrentará al Fréjus AMSL en el complejo Rosskopf, rue Jules-Hetzel.

L’événement C’Chartres Tennis de table vs Fréjus AMSL Chartres a été mis à jour le 2025-10-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES