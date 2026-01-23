C’Chartres Tennis de table vs Lille Métropole TT Chartres
rue Jules Hetzel Chartres Eure-et-Loir
Début : 2026-02-03 19:00:00
fin : 2026-02-03 21:00:00
2026-02-03
Le 3 février à 19h, le C’Chartres Tennis de table affronte Lille Métropole TT au complexe Rosskopf, rue Jules-Hetzel.
rue Jules Hetzel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On February 3 at 7pm, C’Chartres Tennis de table takes on Lille Métropole TT at the Rosskopf complex, rue Jules-Hetzel.
L’événement C’Chartres Tennis de table vs Lille Métropole TT Chartres a été mis à jour le 2026-01-23 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES