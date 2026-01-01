C’Chartres Tennis de table vs Nice Cavigal TT Chartres
rue Jules Hetzel Chartres Eure-et-Loir
Mardi 2026-01-20 19:00:00
2026-01-20 21:00:00
2026-01-20
Le 20 janvier à 19h, le C’Chartres Tennis de table affronte Nice Cavigal TT au complexe Rosskopf, rue Jules-Hetzel.
rue Jules Hetzel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On January 20 at 7pm, C’Chartres Tennis de table takes on Nice Cavigal TT at the Rosskopf complex, rue Jules-Hetzel.
