C’Chartres Tennis de table vs Nice Cavigal TT

rue Jules Hetzel Chartres Eure-et-Loir

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-20 19:00:00

fin : 2026-01-20 21:00:00

Date(s) :

2026-01-20

Le 20 janvier à 19h, le C’Chartres Tennis de table affronte Nice Cavigal TT au complexe Rosskopf, rue Jules-Hetzel.

rue Jules Hetzel Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

On January 20 at 7pm, C’Chartres Tennis de table takes on Nice Cavigal TT at the Rosskopf complex, rue Jules-Hetzel.

L’événement C’Chartres Tennis de table vs Nice Cavigal TT Chartres a été mis à jour le 2026-01-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES