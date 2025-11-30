C’Chartres Volley vs Asnières Volley

6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 14:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Le 30 novembre à 14h, le C’Chartres Volley affronte Asnières Volley à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

2 .

6 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On November 30 at 2pm, C’Chartres Volley takes on Asnières Volley at the halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

German :

Am 30. November um 14 Uhr tritt C’Chartres Volley gegen Asnières Volley in der Jean-Cochet-Halle, 6, rue Jean-Monnet, an.

Italiano :

Il 30 novembre alle 14.00, il C’Chartres Volley affronta l’Asnières Volley presso la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

Espanol :

El 30 de noviembre a las 14:00 horas, el C’Chartres Volley se enfrenta al Asnières Volley en el halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

L’événement C’Chartres Volley vs Asnières Volley Chartres a été mis à jour le 2025-11-06 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES