C’Chartres Volley vs Cesson Chantepie Vern Chartres
C’Chartres Volley vs Cesson Chantepie Vern Chartres dimanche 26 avril 2026.
C’Chartres Volley vs Cesson Chantepie Vern
6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Le 26 avril à 14h, le C’Chartres Volley affronte Cesson Chantepie Vern à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
.
6 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On April 26 at 2pm, C’Chartres Volley take on Cesson Chantepie Vern at the halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
L’événement C’Chartres Volley vs Cesson Chantepie Vern Chartres a été mis à jour le 2026-02-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES