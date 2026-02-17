C’Chartres Volley vs Cesson Chantepie Vern Chartres

C’Chartres Volley vs Cesson Chantepie Vern

6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir

Dimanche 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Le 26 avril à 14h, le C’Chartres Volley affronte Cesson Chantepie Vern à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

On April 26 at 2pm, C’Chartres Volley take on Cesson Chantepie Vern at the halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

