C’Chartres Volley vs ES Sucy Chartres

C’Chartres Volley vs ES Sucy

6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Le 8 mars à 14h, le C’Chartres Volley affronte l’ES Sucy à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

6 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On March 8 at 2pm, C’Chartres Volley take on ES Sucy at the halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

