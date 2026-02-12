C’Chartres Volley vs ES Sucy Chartres
Le 8 mars à 14h, le C’Chartres Volley affronte l’ES Sucy à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
6 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
On March 8 at 2pm, C’Chartres Volley take on ES Sucy at the halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
