C’Chartres Volley vs Laval Chartres

6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche 2025-10-19 14:00:00
fin : 2025-10-19 16:30:00

2025-10-19

Le 19 octobre à 14h, le C’Chartres Volley affronte Laval à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
6 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

On October 19 at 2pm, C’Chartres Volley take on Laval at the halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

German :

Am 19. Oktober um 14 Uhr spielt C’Chartres Volley gegen Laval in der Jean-Cochet-Halle, 6, rue Jean-Monnet.

Italiano :

Il 19 ottobre alle 14, il C’Chartres Volley affronta il Laval alla halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

Espanol :

El 19 de octubre a las 14:00, el C’Chartres Volley se enfrenta al Laval en el halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

