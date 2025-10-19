C’Chartres Volley vs Laval Chartres
C’Chartres Volley vs Laval Chartres dimanche 19 octobre 2025.
C’Chartres Volley vs Laval
6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Début : Dimanche 2025-10-19 14:00:00
fin : 2025-10-19 16:30:00
2025-10-19
Le 19 octobre à 14h, le C’Chartres Volley affronte Laval à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
6 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On October 19 at 2pm, C’Chartres Volley take on Laval at the halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
German :
Am 19. Oktober um 14 Uhr spielt C’Chartres Volley gegen Laval in der Jean-Cochet-Halle, 6, rue Jean-Monnet.
Italiano :
Il 19 ottobre alle 14, il C’Chartres Volley affronta il Laval alla halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
Espanol :
El 19 de octubre a las 14:00, el C’Chartres Volley se enfrenta al Laval en el halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
L’événement C’Chartres Volley vs Laval Chartres a été mis à jour le 2025-10-10 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES