C’Chartres Volley vs Meudon Chaville Sèvres Volley Chartres

Le 22 février à 14h, le C’Chartres Volley affronte Meudon Chaville Sèvres Volley à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

On February 22 at 2pm, C’Chartres Volley takes on Meudon Chaville Sèvres Volley at the halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

