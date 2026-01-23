C’Chartres Volley vs Meudon Chaville Sèvres Volley Chartres
C’Chartres Volley vs Meudon Chaville Sèvres Volley
6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir
Début : Dimanche 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22 16:30:00
2026-02-22
Le 22 février à 14h, le C’Chartres Volley affronte Meudon Chaville Sèvres Volley à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
6 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On February 22 at 2pm, C’Chartres Volley takes on Meudon Chaville Sèvres Volley at the halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
