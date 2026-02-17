C’Chartres Volley vs Rezé Chartres
C’Chartres Volley vs Rezé
6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir
Début : Dimanche 2026-04-05 14:00:00
Le 5 avril à 14h, le C’Chartres Volley affronte l’ASB Rezé Volley 44 à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
6 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
On April 5 at 2pm, C’Chartres Volley take on ASB Rezé Volley 44 at the halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
