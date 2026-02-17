C’Chartres Volley vs Rezé Chartres

C’Chartres Volley vs Rezé

Le 5 avril à 14h, le C’Chartres Volley affronte l’ASB Rezé Volley 44 à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

English :

On April 5 at 2pm, C’Chartres Volley take on ASB Rezé Volley 44 at the halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

