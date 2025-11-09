Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

C’Chartres Volley vs Saint Avertin Chartres

C'Chartres Volley vs Saint Avertin

C’Chartres Volley vs Saint Avertin Chartres dimanche 9 novembre 2025.

C’Chartres Volley vs Saint Avertin

6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09 16:00:00

Date(s) :
2025-11-09

Le 9 novembre à 14h, le C’Chartres Volley affronte Saint Avertin à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
2  .

6 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

On November 9 at 2pm, C’Chartres Volley take on Saint Avertin at the halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

German :

Am 9. November um 14 Uhr spielt C’Chartres Volley gegen Saint Avertin in der Jean-Cochet-Halle, 6, rue Jean-Monnet.

Italiano :

Il 9 novembre alle 14, il C’Chartres Volley affronta il Saint Avertin alla halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

Espanol :

El 9 de noviembre a las 14:00 horas, el C’Chartres Volley se enfrenta al Saint Avertin en el halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

L’événement C’Chartres Volley vs Saint Avertin Chartres a été mis à jour le 2025-10-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES