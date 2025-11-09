C’Chartres Volley vs Saint Avertin Chartres
C’Chartres Volley vs Saint Avertin Chartres dimanche 9 novembre 2025.
C’Chartres Volley vs Saint Avertin
6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09 16:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Le 9 novembre à 14h, le C’Chartres Volley affronte Saint Avertin à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
2 .
6 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On November 9 at 2pm, C’Chartres Volley take on Saint Avertin at the halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
German :
Am 9. November um 14 Uhr spielt C’Chartres Volley gegen Saint Avertin in der Jean-Cochet-Halle, 6, rue Jean-Monnet.
Italiano :
Il 9 novembre alle 14, il C’Chartres Volley affronta il Saint Avertin alla halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
Espanol :
El 9 de noviembre a las 14:00 horas, el C’Chartres Volley se enfrenta al Saint Avertin en el halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
L’événement C’Chartres Volley vs Saint Avertin Chartres a été mis à jour le 2025-10-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES