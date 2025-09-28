C’Chartres Volley vs Saint-Maur-des-Fossés Chartres

C’Chartres Volley vs Saint-Maur-des-Fossés Chartres dimanche 28 septembre 2025.

C’Chartres Volley vs Saint-Maur-des-Fossés

6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Début : Dimanche 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 16:30:00

2025-09-28

Le 28 septembre à 14h, le C’Chartres Volley affronte Saint-Maur-des-Fossés à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

6 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On September 28 at 2pm, C’Chartres Volley take on Saint-Maur-des-Fossés at the halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

German :

Am 28. September um 14 Uhr spielt C’Chartres Volley gegen Saint-Maur-des-Fossés in der Jean-Cochet-Halle, 6, rue Jean-Monnet.

Italiano :

Il 28 settembre alle 14, il C’Chartres Volley affronta il Saint-Maur-des-Fossés alla halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

Espanol :

El 28 de septiembre a las 14:00, el C’Chartres Volley se enfrenta al Saint-Maur-des-Fossés en el halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

L’événement C’Chartres Volley vs Saint-Maur-des-Fossés Chartres a été mis à jour le 2025-09-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES