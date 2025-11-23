C’Chartres Volley vs Sartrouville Chartres
C’Chartres Volley vs Sartrouville Chartres dimanche 23 novembre 2025.
C’Chartres Volley vs Sartrouville
6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Début : Dimanche 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
2025-11-23
Le 23 novembre à 14h, le C’Chartres Volley affronte Sartrouville à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
6 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On November 23 at 2pm, C’Chartres Volley take on Sartrouville at the Jean-Cochet hall, 6, rue Jean-Monnet.
German :
Am 23. November um 14 Uhr tritt C’Chartres Volley gegen Sartrouville in der Jean-Cochet-Halle, 6, rue Jean-Monnet, an.
Italiano :
Il 23 novembre alle 14.00, il C’Chartres Volley affronta Sartrouville alla halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
Espanol :
El 23 de noviembre a las 14:00, el C’Chartres Volley se enfrenta al Sartrouville en el halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
