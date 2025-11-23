C’Chartres Volley vs Sartrouville Chartres

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

C’Chartres Volley vs Sartrouville

6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Le 23 novembre à 14h, le C’Chartres Volley affronte Sartrouville à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
6 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

English :

On November 23 at 2pm, C’Chartres Volley take on Sartrouville at the Jean-Cochet hall, 6, rue Jean-Monnet.

German :

Am 23. November um 14 Uhr tritt C’Chartres Volley gegen Sartrouville in der Jean-Cochet-Halle, 6, rue Jean-Monnet, an.

Italiano :

Il 23 novembre alle 14.00, il C’Chartres Volley affronta Sartrouville alla halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

Espanol :

El 23 de noviembre a las 14:00, el C’Chartres Volley se enfrenta al Sartrouville en el halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.

