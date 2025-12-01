C’Chartres Volley vs St Renan Iroise Chartres
C’Chartres Volley vs St Renan Iroise Chartres dimanche 21 décembre 2025.
C’Chartres Volley vs St Renan Iroise
6 Rue Jean Monnet Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 17:30:00
Date(s) :
2025-12-21
Le 21 décembre à 14h, le C’Chartres Volley affronte St Renan Iroise à la halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
2 .
6 Rue Jean Monnet Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
On December 21 at 2pm, C’Chartres Volley take on St Renan Iroise at the Jean-Cochet hall, 6, rue Jean-Monnet.
German :
Am 21. Dezember um 14 Uhr spielt C’Chartres Volley gegen St Renan Iroise in der Jean-Cochet-Halle, 6, rue Jean-Monnet.
Italiano :
Il 21 dicembre alle 14.00, il C’Chartres Volley affronta il St Renan Iroise alla halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
Espanol :
El 21 de diciembre a las 14:00 horas, el C’Chartres Volley se enfrenta al St Renan Iroise en el halle Jean-Cochet, 6, rue Jean-Monnet.
L’événement C’Chartres Volley vs St Renan Iroise Chartres a été mis à jour le 2025-11-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES