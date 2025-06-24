CCN / Aterballetto Ferrières Martigues

CCN / Aterballetto Mercredi 18 mars 2026 de 20h30 à 22h10. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Les Salins reçoivent pour la première fois Aterballetto, compagnie de danse parmi les plus prestigieuses en Italie, reconnue à l’international pour ses collaborations artistiques ambitieuses.

Ses seize danseuses et danseurs de haut niveau offrent un programme en trois parties sur des sonorités allant de la symphonie classique au rock. Le spectacle s’ouvre sur Rhapsody in Blue, grande pièce musicale de George Gershwin mise en danse par Iratxe Ansa et Igor Bacovich dans un jeu d’ombre et de lumière signé Éric Soyer. Vient ensuite Solo Echo, une création de Crystal Pite reprise pour l’Aterballetto en 2025. Véritable hommage à la beauté de l’hiver, la pièce offre une chorégraphie tout en délicatesse sur une mélodie pour violoncelle et piano. Le programme s’achève sur Glory Hall, nouvelle création de Diego Tortelli, comme un rite extatique où sensualité et spiritualité profane s’entrelacent. Les interprètes d’Aterballetto portent ces trois pièces avec brio pour proposer un programme exaltant et intemporel. .

Les Salins welcomes for the first time Aterballetto, one of the most prestigious dance companies in Italy, internationally renowned for its ambitious artistic collaborations.

Les Salins begrüßt zum ersten Mal Aterballetto, eine der renommiertesten Tanzkompanien Italiens, die international für ihre ehrgeizigen künstlerischen Kooperationen bekannt ist.

Per la prima volta, Les Salins accoglie Aterballetto, una delle più prestigiose compagnie di danza italiane, nota a livello internazionale per le sue ambiziose collaborazioni artistiche.

Les Salins acoge por primera vez a Aterballetto, una de las compañías de danza más prestigiosas de Italia, reconocida internacionalmente por sus ambiciosas colaboraciones artísticas.

