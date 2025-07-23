CE·LLEUX QUI NOUS ENTOURE·NT Le Grand Cordel MJC Rennes

CE·LLEUX QUI NOUS ENTOURE·NT Le Grand Cordel MJC Rennes samedi 18 avril 2026.

CE·LLEUX QUI NOUS ENTOURE·NT Le Grand Cordel MJC Rennes Samedi 18 avril 2026, 16h00 Gratuit

Ce·lleux qui nous entoure·nt est un projet de longue haleine, mené sur trois années au cœur de lieux de soin et d’accueil. Il s’est tissé entre patient·es, résident·es, soignant·es et artistes.

Ce·lleux qui nous entoure·nt est un projet de longue haleine, mené sur trois années au cœur de lieux de soin et d’accueil. Il s’est tissé entre patient·es, résident·es, soignant·es et artistes, dans une écoute attentive et une volonté partagée de faire émerger des voix souvent tenues à distance. Cette dernière année prend la forme d’une lecture-performance, née de ces traversées multiples.

De la pédopsychiatrie à l’EHPAD, des unités psychiatriques pour personnes détenues à la maison d’accueil spécialisée du Placis Vert en passant par le centre socio-thérapeutique et culturel, ce sont des fragments de récits, des instants vécus, des phrases recueillies, des silences habités qui prennent aujourd’hui la scène.

Cette performance ne cherche ni à illustrer ni à expliquer, mais à faire entendre. Elle est l’écho de rencontres précieuses, de failles traversées, de présences fortes et fugitives.

Durant ses semaines de résidence au Grand Cordel MJC, le Groupe Odyssées explorera la façon dont l’art peut devenir un langage du soin, comment la scène peut accueillir ces voix fragiles sans les figer, les sublimer sans les trahir.

“Ce·lleux qui nous entoure·nt” devient ainsi une forme à la fois théâtrale, sonore et documentaire, qui donne à voir une humanité partagée et mouvante.

Ce moment est une célébration, mais aussi un passage vers un imaginaire du soin élargi, où la création et l’écoute ouvrent des chemins inattendus, nécessaires.

Équipe artistique : Romain Brosseau, Marie Thomas, Flora Diguet, Cécile Cayrel, Marine Iger

Résidence soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC Bretagne et l’Agence régionale de santé ARS Bretagne dans le cadre du programme régional « Culture et Santé », la Ville de Rennes Direction de la culture et en collaboration avec le Centre Hospitalier Guillaume Régnier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-18T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-18T17:00:00.000+02:00

1

https://www.grand-cordel.com/2025/07/23/ce%c2%b7lleux-qui-nous-entoure%c2%b7nt/

Le Grand Cordel MJC 18 rue des plantes, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine