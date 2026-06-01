Ce à quoi tu ne t’attends pas, Giardino e Cortile di Palazzo Nucci, Cicciano

Ce à quoi tu ne t’attends pas 6 et 7 juin Giardino e Cortile di Palazzo Nucci Napoli

maximum 25 personnes par tour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

« Laissons-nous guider par la vue. Nous découvrirons que jardin et art parlent le même langage : celui de la lumière. » Le jardin accueillera deux formes d’art en (apparent) contraste avec l’esthétique d’un jardin traditionnel mais d’impact visuel certain :

Samedi 6 juin Tour unique de 17h30 à 19h30 – invité Angelo Low Caliendo Multi-récompensé Designer Européen de Harley-Davidson, avec ses créations.

dimanche 07 juin Tour A de 10h00 à 12h00 / Tour B de 17h30 à 19h30 – invitée Giovanna Serpico artiste contemporaine aux multiples langages, avec ses œuvres.

Déroulement : Accueil – Visite guidée avec les hôtes dans le jardin et en dialogue avec les artistes invités, qui raconteront leurs créations exposées – À la fin de la visite, possibilité d’accéder au Garden Bar et de se divertir dans le jardin pour un verre.

Giardino e Cortile di Palazzo Nucci Via Roma ,43, Cicciano Cicciano 80033 Napoli Campania +393473036316 [{« type »: « phone », « value »: « 3473036316 »}, {« type »: « email », « value »: « giovannanucci74@gmail.com »}]

« Laissons-nous guider par la vue. Nous découvrirons que jardin et art parlent le même langage : celui de la lumière. » Le jardin accueillera les œuvres de l’artiste contemporaine Giovanna Serpico, qui

giovanna nucci