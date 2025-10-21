Ce château cache quelque chose La visite-enquête Le Bourg Saint-Jean-de-Côle

Ce château cache quelque chose La visite-enquête Le Bourg Saint-Jean-de-Côle mardi 21 octobre 2025.

Ce château cache quelque chose La visite-enquête

Le Bourg Château de la Marthonie Saint-Jean-de-Côle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-28

Tout semble normal… Pourtant plusieurs détails dispersés sur le site interpellent…

Pas de doute possible, il s’est passé quelque chose dans ces lieux, mais quoi ?

Une visite-enquête inédite et ludique pour voir plus que ce que l’on vous montre !

Tout semble normal… Pourtant plusieurs détails dispersés sur le site interpellent…

Pas de doute possible, il s’est passé quelque chose dans ces lieux, mais quoi ?

Une visite-enquête inédite et ludique pour voir plus que ce que l’on vous montre !

A partir de 6 ans ( Gratuit pour les moins de 6 ans)

1h15 d’enquête .

Le Bourg Château de la Marthonie Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 85 34 85 intrigord@gmail.com

English : Ce château cache quelque chose La visite-enquête

Everything seems normal… However, several details scattered around the site make you wonder…

There can be no doubt that something has happened here, but what?

An original and entertaining investigative visit: to see more than what you’re shown!

German : Ce château cache quelque chose La visite-enquête

Alles scheint normal zu sein… Doch mehrere Details, die über den Ort verteilt sind, lassen aufhorchen…

Es gibt keinen Zweifel daran, dass hier etwas passiert ist, aber was?

Eine neue und spielerische Erkundungstour: Sehen Sie mehr als das, was man Ihnen zeigt!

Italiano :

Tutto sembra normale… Tuttavia, alcuni dettagli sparsi nel sito sono intriganti…

Non c’è dubbio che qui sia successo qualcosa, ma cosa?

Una visita investigativa originale e divertente: per vedere più di quello che viene mostrato!

Espanol : Ce château cache quelque chose La visite-enquête

Todo parece normal… Sin embargo, una serie de detalles dispersos por el lugar resultan intrigantes…

No cabe duda de que aquí ha ocurrido algo, pero ¿qué?

Una visita de investigación original y divertida: ¡para ver más de lo que te muestran!

L’événement Ce château cache quelque chose La visite-enquête Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2025-09-16 par Isle-Auvézère