« ce mal qui vous ronge » Rencontre avec Jess DOGSTAR pour son roman
3 venelle Jacques Michel Landéda Finistère
Début : 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Table ronde autour de la pathologie de l’endométriose en présence d’Audrey FLOCH RAYNAL sage femme .
3 venelle Jacques Michel Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 30 83 85
