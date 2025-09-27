« ce mal qui vous ronge » Rencontre avec Jess DOGSTAR pour son roman Landéda

« ce mal qui vous ronge » Rencontre avec Jess DOGSTAR pour son roman Landéda samedi 27 septembre 2025.

« ce mal qui vous ronge » Rencontre avec Jess DOGSTAR pour son roman

3 venelle Jacques Michel Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Table ronde autour de la pathologie de l’endométriose en présence d’Audrey FLOCH RAYNAL sage femme .

3 venelle Jacques Michel Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 30 83 85

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement « ce mal qui vous ronge » Rencontre avec Jess DOGSTAR pour son roman Landéda a été mis à jour le 2025-09-20 par OT PAYS DES ABERS