Nous avons le plaisir d’accueillir au cinéma La Salamandre, le réalisateur Guillaume Brac (TONNERRE, L’ÎLE AU TRESOR) pour la présentation de son nouveau diptyque documentaire sur les lycéens du sud au nord.

CE N’EST QU’UN AU REVOIR 2024 France 1H03

Les amitiés de lycée peuvent-elles durer toute la vie ? Une chose est sûre, dans peu de temps Aurore, Nours, Jeanne, Diane et les autres diront adieu à leur chambre d’internat, aux baignades dans la Drôme, aux fêtes dans la montagne. Louison coupera ses dreads et la petite famille éclatera. Pour la plupart, ce n’est pas la première fois et ça fait encore plus mal.

UN PINCEMENT AU CŒUR 2024 France 38min

Le cœur pince à Hénin-Beaumont en ce début d’été. Linda, 15 ans, va déménager,

et Irina, sa meilleure amie, a bien du mal à l’accepter.

Sélection ACID Cannes 2024

Un échange avec le réalisateur sera proposé après la séance. .

