Ce n’est qu’un jeu Rencontre avec Henri Kermarrec Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec

Ce n’est qu’un jeu Rencontre avec Henri Kermarrec

Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 18:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Ce n’est qu’un jeu, Usages politiques du jeu de société

Rencontre avec Henri Kermarrec pour son livre paru aux éditions du Commun.

Ce n’est qu’un jeu formule qui dit la légèreté d’un média cantonné au divertissement et sa place mineure dans le paysage culturel. Pourtant, il réactualise nos représentations du monde et renforce les normes sociales depuis 5000 ans. Cet ouvrage inédit propose un parcours à travers l’histoire politique du jeu de société. Une seconde partie analyse par quels mécanismes ce media impacte l’individu, au même titre que la littérature ou le cinéma. Depuis 50 ans, le jeu se transforme et se diversifie avec une créativité sans précédent. Il s’agit d’un objet politique qui peut contribuer à changer nos représentations.

Henri Kermarrec est auteur de jeux de société, graphiste et directeur artistique pour le jeu d’édition depuis 15 ans, et enseignant en game design depuis 5 ans.

Org. Librairie Le temps qu’il fait .

Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ce n’est qu’un jeu Rencontre avec Henri Kermarrec Mellionnec a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme du Kreiz Breizh