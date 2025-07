Ce p… de rocher Gatteville-le-Phare

Le phare Gatteville-le-Phare Manche

Début : 2025-07-26 18:30:00

fin : 2025-07-26 20:30:00

Conférence de Thierry Louise, passionné d’histoire maritime. Il vous dira tout sur ce fameux rocher et plus encore…

Le phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie contact@gatteville-heritages.com

English : Ce p… de rocher

Lecture by Thierry Louise, a maritime history enthusiast. He’ll tell you all about this famous rock and more…

German :

Vortrag von Thierry Louise, einem leidenschaftlichen Liebhaber der Meeresgeschichte. Er wird Ihnen alles über diesen berühmten Felsen und noch viel mehr erzählen…

Italiano :

Conferenza di Thierry Louise, appassionato di storia marittima. Vi racconterà tutto su questo famoso scoglio e molto altro…

Espanol :

Charla de Thierry Louise, apasionado de la historia marítima. Le contará todo sobre esta famosa roca y mucho más…

