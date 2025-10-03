Ce petit moment Bibliothèque Les Munitionnettes Grenoble

Ce petit moment 3 et 4 octobre Bibliothèque Les Munitionnettes Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T13:00:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

L’artiste Élo a imaginé un livre à lire dès la naissance, un « petit moment » de partage avec les tout-petits, une parenthèse enveloppante et poétique. Découvrez les illustrations de ce grand imagier, en noir et blanc, adapté à la vision des bébés.

Illustrations d’Élo extraites du livre Ce petit moment – éditions Sarbacane.

Bibliothèque Les Munitionnettes 90 Rue de Stalingrad, 38100 Grenoble, France Grenoble 38100 Secteur 4 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33457042770 https://bm-grenoble.fr/bib-alliance.aspx La bibliothèque Les Munitionnettes est implantée au cœur du quartier de l’Alliance, directement ouverte sur le parc du même nom. Elle offre sur deux niveaux une collection riche d’environ 17 000 documents et enregistre une forte fréquentation.

Entièrement rénovée en 2018, la bibliothèque a renouvelé à cette occasion l’aménagement de ses espaces et son projet culturel, autour des enjeux de l’accueil et de la convivialité, de l’adaptation à des usages et publics diversifiés, avec une forte dimension participative. Lieu de proximité, elle souhaite ainsi répondre à la double attente des habitants et des usagers d’être un lieu de lecture publique et un lieu de vie dont les usages et les projets sont construits avec eux. Bus 16 et C3 : arrêt Eugène Sue. Bus C5 : arrêt Stalingrad Alliés. Pistes cyclables / parking gratuit à proximité.

Elo