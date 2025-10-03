Ce petit moment Bibliothèque Mafalda Grenoble

Ce petit moment Bibliothèque Mafalda Grenoble vendredi 3 octobre 2025.

Ce petit moment 3 et 4 octobre Bibliothèque Mafalda Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T16:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

L’artiste Élo a imaginé un livre à lire dès la naissance, un « petit moment » de partage avec les tout-petits, une parenthèse enveloppante et poétique. Découvrez les illustrations de ce grand imagier, en noir et blanc, adapté à la vision des bébés.

Illustrations d’Élo extraites du livre Ce petit moment – éditions Sarbacane.

Bibliothèque Mafalda 1 Place de Gordes, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476007700 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque-jardin-de-ville.aspx Installée dans l’hôtel Lesdiguières sur une surface de 280 m², directement accessible depuis le Jardin de ville, elle accueille les enfants des plus petits aux adolescents, les familles, ainsi que de nombreuses écoles, collectivités et partenaires. Elle propose une collection de près de 15 000 documents (livres, CD et presse) et programme de nombreuses actions culturelles et de médiation à destination des enfants et des familles. Tram A et B : arrêt Hubert Dubedout-Office du tourisme. Bus C8 : arrêt Victor Hugo – Belgrade. Bus 40 : arrêt Quai Stéphane Jay. Parkings payants à proximité / Pistes cyclables.

Elo