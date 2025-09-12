Ce que je veux dire Place du Golhérez Auray

Ce que je veux dire

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05 21:45:00

2026-02-05

Théâtre danse

Dès 12 ans

Comment dire le monde quand les mots me manquent ? Comment dire ce que je suis si je n’ai pas la parole ?

Il y a tant à dire à l’âge adolescent, tant à partager sur soi et le monde, tant à taire aussi.

Chaotique, musicale, continue, heurtée, la prise de parole adolescente est singulière, sauvage et précieuse. Elle se heurte aux autres, aux attentes, aux discours adultes. Verbale tout autant que corporelle, imagée tout autant que silencieuse, elle dit le monde… mais l’entendons-nous ?

Entourée de 4 gradins, la scène devient une agora, un ring. Ici, 3 jeunes adultes, empreints encore de l’adolescence, tentent de trouver une forme à leur silence. Ensemble, ils cherchent, tentent de dépasser la difficulté de nommer, de verbaliser. Ils résistent, tâtonnent, se taisent. C’est en empruntant d’autres voix-voies la course, la danse, la lutte, le chant… que cela se dit, se pose. C’est en inventant, en jouant dans un rythme soutenu et joyeux qu’ils façonnent leur propre langage et se racontent, nous racontent. Libre et bouillonnant !

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

