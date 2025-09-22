Ce que je veux dire Rue des Griottons Cluny

Ce que je veux dire

Comment dire le monde quand les mots me manquent ? Comment dire ce que je suis si je n’ai pas la parole ? Il y a tant à dire à l’âge adolescent, tant à partager sur soi et le monde, tant à taire aussi. Chaotique, musicale, continue, heurtée, la prise de parole adolescente est singulière, sauvage et précieuse. Elle se heurte aux autres, aux attentes, aux discours adultes. Verbale tout autant que corporelle, imagée tout autant que silencieuse, elle dit le monde… mais l’entendons-nous ?

Entourée de 4 gradins, la scène devient une agora, un ring. Ici 3 jeunes adultes empreints encore de l’adolescence, tentent de trouver une forme à leur silence. Ensemble, ils cherchent, tentent de dépasser la difficulté de nommer, de verbaliser. Ils résistent, tâtonnent, se taisent. C’est en empruntant d’autres voix-voies la course, la danse, la lutte, le chant… que cela se dit, se pose. C’est en inventant, en jouant dans un rythme soutenu et joyeux qu’ils façonnent leur propre langage et se racontent, nous racontent.

Dès 13 ans

Écriture, mise en scène et scénographie Laurance Henry • Interprétation Maria Aziz Alaoui, Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout, Thomas Couppey • Assistance chorégraphique Pauline Maluski • Assistance et direction technique Érik Mennesson • Composition musicale Sylvain Robine • Lumières et régie Ydir Acef • Costumes Sophie Hoarau • Regard et dialogue philosophique Dominique Paquet

Le spectacle ne se déroulant pas dans un lieu habituel et la jauge étant limitée, la réservation en ligne est recommandée. Le règlement sur place est possible en espèces ou en chèques uniquement.

Dans le cadre d’un projet à destination des parents d’adolescents, porté par la Communauté de Communes du Clunisois (1001 familles) en collaboration avec les services jeunesse de la Com com et le centre social de la Ville de Cluny. Ce projet est soutenu financièrement par la CAF et le Département. .

