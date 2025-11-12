Ce que je veux dire, Compagnie A K Entrepôt Centre culturel L’Estran Binic-Étables-sur-Mer
Ce que je veux dire, Compagnie A K Entrepôt Centre culturel L'Estran Binic-Étables-sur-Mer samedi 7 février 2026.
Ce que je veux dire, Compagnie A K Entrepôt
Centre culturel L’Estran Avenue Gén de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
2026-02-07 19:00:00
2026-02-07 20:15:00
2026-02-07
Il y a tant à dire à l’âge adolescent, tant à partager sur soi et le monde, tant à taire aussi.
Chaotique, musicale, continue, heurtée, la prise de parole adolescente est singulière,
sauvage et précieuse. Elle se heurte aux autres, aux attentes, aux discours adultes.
Verbale tout autant que corporelle, imagée tout autant que silencieuse, elle dit le
monde… mais l’entendons nous ? Entourée de 4 gradins, la scène devient une agora, un ring. Ici 3 jeunes adultes empreints encore de l’adolescence, tentent de trouver une forme à leur silence. Ensemble, ils cherchent, tentent de dépasser la difficulté de nommer, de verbaliser. Ils résistent, tâtonnent, se taisent.
C’est en empruntant d’autres voix voies la course, la danse, le rebond, le chant… que
cela se dit, se pose. C’est en inventant, en jouant dans un rythme soutenu et joyeux
qu’ils façonnent leur propre langage et se racontent, nous racontent. Tout public,
à partir de 12 ans. Billets le jour du spectacle ou par Billetweb. .
