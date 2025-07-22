Ce que je veux dire Salle Le Vallon Landivisiau

Ce que je veux dire

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau Finistère

Début : 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Théâtre et danse

Il y a tant à dire à l’âge adolescent, tant à partager sur soi et le monde, mais tant à taire aussi, tant à garder rien que pour soi. Chaotique, musicale, continue, heurtée, la prise de parole adolescente est singulière, sauvage et précieuse. Elle se heurte aux autres, aux attentes, aux discours des adultes. Verbale tout autant que corporelle, imagée tout autant que silencieuse, elle dit le monde… Mais sommes-nous seulement capables de l’entendre ?

Cerclée de gradins, la scène devient une agora, un ring dont s’emparent trois jeunes adultes (épatants comédiens danseurs), encore empreints de l’adolescence, qui vont tenter de trouver une forme à leur silence. Ensemble, ils cherchent, luttent pour aller au-delà de la difficulté de nommer, de verbaliser. Ils résistent, tâtonnent, se taisent. C’est en empruntant d’autres voix-voies que le verbe (la course, la danse, la lutte, le chant…) que les choses peuvent se dire, être enfin posées. C’est en inventant, en jouant dans un rythme particulièrement soutenu (quelle énergie !) et joyeux qu’ils façonnent leur propre langage et se racontent, nous racontent. Quand les mots ne suffisent plus, ce sont les corps qui parlent.

Mise en scène, écriture, scénographie Laurance Henry / Assistante chorégraphique Pauline Maluski / Interprètes Maria Aziz Alaoui, Thomas Couppey, Tiebeu Marc-Henry Brissy Ghadout / Compositeur: Sylvain Robine / Régisseur Ydir Acef

Costumière: Sophie Hoarau / Directeur technique, assistant Erik Mennesson / akentrepôt est conventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC Bretagne), le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, la Ville de Saint-Brieuc et est soutenue par la Région Bretagne. © Jeanne Paturel. .

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne

