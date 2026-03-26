Ce que la langue ne traduit pas Fédération ASIEMUT Paris 1 avril – 22 mai Entrée libre et gratuite

L’exposition explore mémoire et « entre-deux », entre passé et présent. Présentée par MINERVA à la Fédération ASIEMUT, elle fait écho à son engagement auprès des migrant·es asiatiques à Paris.

Le cadre spécifique de la Fédération ASIEMUT, situé dans le 10ᵉ arrondissement, confère à l’exposition une dimension singulière. Ce lieu est à la fois un espace d’apprentissage, de rencontre et de transition, où se dessinent de nouveaux parcours de vie.

Dans ce contexte, le travail de Zhifang Tang entre en résonance avec le lieu qui l’accueille. Ses œuvres évoquent des formes de déplacement qui ne sont pas seulement géographiques, mais aussi symboliques : passages entre systèmes d’écriture, entre mémoires culturelles, entre expériences individuelles.

La calligraphie occupe une place centrale dans la pratique de l’artiste. À travers elle, Zhifang Tang convoque une tradition millénaire tout en l’inscrivant dans un dialogue contemporain. L’écriture devient ici bien plus qu’un système de communication : elle se transforme en geste, en rythme et en image. Les caractères apparaissent comme des formes visuelles autonomes, capables de produire du sens même pour celles et ceux qui n’en maîtrisent pas la lecture. Face à ces signes, le regard oscille entre compréhension et mystère, entre reconnaissance et étrangeté.

Réalisées à l’encre sur papier de riz, selon les techniques traditionnelles, les œuvres de Zhifang Tang dépassent la simple dimension textuelle de l’écriture. Elles invitent à une expérience sensible où le regard se confronte à une langue parfois inconnue, qui devient espace de projection et d’interprétation.

Dans ce lieu associatif, la présence de ces œuvres d’art acquiert une dimension particulière. Ils rappellent que toute langue est aussi une expérience du seuil : un espace où l’on hésite, où l’on cherche ses mots, où l’on traverse l’inconnu pour progressivement habiter une nouvelle forme d’expression.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-01T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T18:00:00.000+02:00

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https://minerva-asso.fr/ce-que-la-langue-ne-traduit-pas/ minervaasso.info@gmail.com

Fédération ASIEMUT 10-12 rue du Buisson Saint-Louis Quartier de l’Hôpital Saint-Louis Paris 75010 Paris



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