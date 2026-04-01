Ce que la langue ne traduit pas Fédération ASIEMUT Paris

Le cadre spécifique de la Fédération ASIEMUT, situé dans le 10ᵉ arrondissement, confère à l’exposition une dimension singulière. Ce lieu est à la fois un espace d’apprentissage, de rencontre et de transition, où se dessinent de nouveaux parcours de vie.

Dans ce contexte, le travail de Zhifang Tang entre en résonance avec le lieu qui l’accueille. Ses œuvres évoquent des formes de déplacement qui ne sont pas seulement géographiques, mais aussi symboliques : passages entre systèmes d’écriture, entre mémoires culturelles, entre expériences individuelles.

La calligraphie occupe une place centrale dans la pratique de l’artiste. À travers elle, Zhifang Tang convoque une tradition millénaire tout en l’inscrivant dans un dialogue contemporain. L’écriture devient ici bien plus qu’un système de communication : elle se transforme en geste, en rythme et en image. Les caractères apparaissent comme des formes visuelles autonomes, capables de produire du sens même pour celles et ceux qui n’en maîtrisent pas la lecture. Face à ces signes, le regard oscille entre compréhension et mystère, entre reconnaissance et étrangeté.

Certains idéogrammes convoqués par l’artiste portent en eux une densité symbolique particulière. Le caractère chinois « 华 », par exemple, signifie à l’origine fleur et évoque l’épanouissement et la vitalité. Il renvoie également à l’idée d’éclat et constitue l’abréviation du terme « 中华 » (Zhonghua), qui désigne la civilisation chinoise. À travers ce signe se condensent ainsi des notions de beauté, de mémoire et d’appartenance.

Réalisées à l’encre sur papier de riz, selon les techniques traditionnelles, les œuvres de Zhifang Tang dépassent la simple dimension textuelle de l’écriture. Elles invitent à une expérience sensible où le regard se confronte à une langue parfois inconnue, qui devient espace de projection et d’interprétation.

Dans ce lieu associatif, la présence de ces œuvres d’art acquiert une dimension particulière. Ils rappellent que toute langue est aussi une expérience du seuil : un espace où l’on hésite, où l’on cherche ses mots, où l’on traverse l’inconnu pour progressivement habiter une nouvelle forme d’expression.

L’exposition explore les notions de mémoire et d’« entre-deux », un espace liminal situé entre passé et présent, ici et ailleurs. Présentée du par l’association MINERVA au sein de la Fédération ASIEMUT, elle résonne particulièrement avec la mission de cette structure engagée dans l’accompagnement et l’intégration des populations sinophones et, plus largement, des migrant·es asiatiques à Paris.

Du mercredi 01 avril 2026 au samedi 23 mai 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 18h00

samedi

de 10h00 à 12h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T12:30:00+02:00

fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T09:30:00+02:00_2026-04-01T18:00:00+02:00;2026-04-02T09:30:00+02:00_2026-04-02T18:00:00+02:00;2026-04-03T09:30:00+02:00_2026-04-03T18:00:00+02:00;2026-04-04T10:00:00+02:00_2026-04-04T12:00:00+02:00;2026-04-06T09:30:00+02:00_2026-04-06T18:00:00+02:00;2026-04-07T09:30:00+02:00_2026-04-07T18:00:00+02:00;2026-04-08T09:30:00+02:00_2026-04-08T18:00:00+02:00;2026-04-09T09:30:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00;2026-04-10T09:30:00+02:00_2026-04-10T18:00:00+02:00;2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00;2026-04-13T09:30:00+02:00_2026-04-13T18:00:00+02:00;2026-04-14T09:30:00+02:00_2026-04-14T18:00:00+02:00;2026-04-15T09:30:00+02:00_2026-04-15T18:00:00+02:00;2026-04-16T09:30:00+02:00_2026-04-16T18:00:00+02:00;2026-04-17T09:30:00+02:00_2026-04-17T18:00:00+02:00;2026-04-18T10:00:00+02:00_2026-04-18T12:00:00+02:00;2026-04-20T09:30:00+02:00_2026-04-20T18:00:00+02:00;2026-04-21T09:30:00+02:00_2026-04-21T18:00:00+02:00;2026-04-22T09:30:00+02:00_2026-04-22T18:00:00+02:00;2026-04-23T09:30:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T09:30:00+02:00_2026-04-24T18:00:00+02:00;2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T12:00:00+02:00;2026-04-27T09:30:00+02:00_2026-04-27T18:00:00+02:00;2026-04-28T09:30:00+02:00_2026-04-28T18:00:00+02:00;2026-04-29T09:30:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00;2026-04-30T09:30:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-01T09:30:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00;2026-05-02T10:00:00+02:00_2026-05-02T12:00:00+02:00;2026-05-04T09:30:00+02:00_2026-05-04T18:00:00+02:00;2026-05-05T09:30:00+02:00_2026-05-05T18:00:00+02:00;2026-05-06T09:30:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00;2026-05-07T09:30:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-08T09:30:00+02:00_2026-05-08T18:00:00+02:00;2026-05-09T10:00:00+02:00_2026-05-09T12:00:00+02:00;2026-05-11T09:30:00+02:00_2026-05-11T18:00:00+02:00;2026-05-12T09:30:00+02:00_2026-05-12T18:00:00+02:00;2026-05-13T09:30:00+02:00_2026-05-13T18:00:00+02:00;2026-05-14T09:30:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00;2026-05-15T09:30:00+02:00_2026-05-15T18:00:00+02:00;2026-05-16T10:00:00+02:00_2026-05-16T12:00:00+02:00;2026-05-18T09:30:00+02:00_2026-05-18T18:00:00+02:00;2026-05-19T09:30:00+02:00_2026-05-19T18:00:00+02:00;2026-05-20T09:30:00+02:00_2026-05-20T18:00:00+02:00;2026-05-21T09:30:00+02:00_2026-05-21T18:00:00+02:00;2026-05-22T09:30:00+02:00_2026-05-22T18:00:00+02:00;2026-05-23T10:00:00+02:00_2026-05-23T12:00:00+02:00

Fédération ASIEMUT 12 rue du Buisson Saint-Louis 75010 Paris

https://minerva-asso.fr/ minervaasso.info@gmail.com



Afficher la carte du lieu Fédération ASIEMUT et trouvez le meilleur itinéraire

