Ce que la roche nous raconte Lila Ogier & Zoé B. Tapàl LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Ce que la roche nous raconte Lila Ogier & Zoé B. Tapàl

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28

fin : 2026-01-05

Date(s) :

2025-12-28

Artistes pluridisciplinaires, Lila et Zoé mêlent leurs regards et leurs pratiques pour la première fois lors de cette exposition. Toutes deux sensibles au monde qui les entoure, à l’empreinte du temps sur le paysage, elles aiment arpenter, recueillir des fragments et des textures de ce qu’elles peuvent observer autour d’elles, et tentent de saisir l’imperceptible de ces lieux.

En septembre 2025, Lila et Zoé partent en itinérance et en autonomie dans les montagnes alentour durant plusieurs jours. Au creux des cirques, en haut des crêtes, à flanc de collines, leurs rythmes de marche et leurs pratiques s’accorderont pour retracer l’expérience sensible de leurs corps déambulant dans l’immensité de la roche. Alors, chaque détail, chaque ligne constituant le paysage et faisant chemin peut devenir support, trace, espace de création.

> Libre accès sur les horaires d’ouverture, tout public, salle des voûtes.

.

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

English :

As multidisciplinary artists, Lila and Zoé are combining their views and practices for the first time in this exhibition. Both sensitive to the world around them, to the imprint of time on the landscape, they like to survey and collect fragments and textures of what they can observe around them, and try to capture the imperceptible in these places.

In September 2025, Lila and Zoé set off to roam the surrounding mountains on their own for several days. In the hollows of cirques, at the top of ridges, on hillsides, their walking rhythms and practices will come together to retrace the sensitive experience of their bodies wandering through the immensity of the rock. In this way, every detail, every line that makes up the landscape and the path can become a support, a trace, a space for creation.

> Free access during opening hours, open to the general public, salle des voûtes.

German :

Lila und Zoé sind multidisziplinäre Künstlerinnen, die in dieser Ausstellung zum ersten Mal ihre Sichtweisen und Praktiken miteinander verbinden. Beide sind sensibel für die Welt, die sie umgibt, und für den Einfluss der Zeit auf die Landschaft. Sie lieben es, durch die Gegend zu streifen, Fragmente und Texturen dessen zu sammeln, was sie um sich herum beobachten können, und versuchen, das Unmerkliche dieser Orte zu erfassen.

Im September 2025 begeben sich Lila und Zoé auf eine mehrtägige Wanderung durch die umliegenden Berge. In den Tälern, auf den Bergkämmen und an den Flanken der Hügel stimmen ihre Wanderrhythmen und -praktiken überein, um die sensible Erfahrung ihrer Körper, die durch die Unendlichkeit der Felsen wandern, nachzuzeichnen. So kann jedes Detail, jede Linie, die die Landschaft und den Weg bildet, zum Träger, zur Spur, zum kreativen Raum werden.

> Freier Zugang während der Öffnungszeiten, für alle Altersgruppen, Saal der Gewölbe.

Italiano :

Come artiste multidisciplinari, Lila e Zoé combinano per la prima volta i loro approcci e le loro pratiche in questa mostra. Entrambe sensibili al mondo che le circonda, all’impronta del tempo sul paesaggio, amano fare sopralluoghi, raccogliere frammenti e trame di ciò che possono osservare intorno a loro e cercare di catturare l’impercettibile di questi luoghi.

Nel settembre 2025, Lila e Zoé sono partite da sole per esplorare le montagne circostanti per diversi giorni. Nelle cavità dei circhi, in cima alle creste, sui fianchi delle colline, i loro ritmi e le loro pratiche di cammino si uniranno per ripercorrere l’esperienza sensibile dei loro corpi che vagano nell’immensità della roccia. Così ogni dettaglio, ogni linea che compone il paesaggio e il sentiero può diventare un supporto, una traccia, uno spazio di creazione.

> Accesso libero durante gli orari di apertura, aperto al pubblico, salle des voûtes.

Espanol :

Como artistas multidisciplinares, Lila y Zoé combinan por primera vez sus enfoques y prácticas en esta exposición. Sensibles ambas al mundo que las rodea, a la huella del tiempo en el paisaje, les gusta sondear, recoger fragmentos y texturas de lo que pueden observar a su alrededor, e intentar captar lo imperceptible de estos lugares.

En septiembre de 2025, Lila y Zoé salieron a explorar por su cuenta las montañas circundantes durante varios días. En las hondonadas de los circos, en lo alto de las crestas, en las laderas de las colinas, sus ritmos y prácticas de marcha se unirán para volver a trazar la experiencia sensible de sus cuerpos vagando por la inmensidad de la roca. Así, cada detalle, cada línea que compone el paisaje y el camino puede convertirse en un soporte, una huella, un espacio para la creación.

> Acceso libre durante las horas de apertura, abierto al público en general, salle des voûtes.

L’événement Ce que la roche nous raconte Lila Ogier & Zoé B. Tapàl Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-11-18 par OT de Luz St Sauveur|CDT65