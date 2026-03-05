CE QUE LA TERRE GARDE Tour de Bodon Office de Tourisme Le Malzieu-Ville

CE QUE LA TERRE GARDE

Tour de Bodon Office de Tourisme Salle du Chemin de ronde Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-04-04

Dans la belle salle du Chemin de Ronde, venez découvrir les photographies de Guillain Bouquet, Ce que la Terre garde.

Dans la belle salle du Chemin de Ronde, venez découvrir les photographies de Guillain Bouquet, Ce que la Terre garde.

Basé en Lozère, Guillain photographie avant tout un territoire qu’il connaît par cœur et qu’il continue de parcourir toute l’année, appareil photo en bandoulière… ou simplement pour le plaisir d’être dehors. Forêts, plateaux, vallées, silence, saisons qui passent c’est ici que son regard s’est construit, au rythme des lumières et du vivant.

Il s’attache à raconter une nature vraie, parfois brute, parfois douce, toujours sincère. Qu’il s’agisse d’un paysage, d’un animal croisé à l’aube ou d’un moment de vie partagé, il cherche des images simples, sans mise en scène inutile, guidées par la lumière et l’instant.

Son travail parle de patience, de présence, et de ce lien discret mais profond entre l’humain et son environnement.

Photographier, pour lui, c’est être là au bon moment, savoir attendre, observer, et laisser les choses se faire. C’est garder une trace de ce que

l’on traverse, de ce que l’on ressent, dans une région qu’il n’a jamais cessé d’aimer et d’explorer. .

Tour de Bodon Office de Tourisme Salle du Chemin de ronde Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover Guillain Bouquet’s photographs, Ce que la Terre garde (What the Earth Keeps), in the beautiful room of the Chemin de Ronde.

Based in the Lozère region of France, Guillain photographs above all a territory he knows by heart and continues to roam all year round, camera slung over his shoulder? or simply for the pleasure of being outdoors. Forests, plateaus, valleys, silence, passing seasons: this is where his

