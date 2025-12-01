Ce que les dieux nous ont laissé Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 19h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-12-13 19:00:00

En première partie du concert de Hayeli.



Parcours d’artiste avec le Collectif Kahraba

Toute danse est une promesse qui ne prétend en rien changer l’ordre des choses. Elle pose dans l’instant un acte fragile et gratuit, elle trace dans l’air les chemins imaginaires qui nous permettent d’inventer ceux de notre monde réel.

Deux corps, deux souffles, deux êtres. Deux complices dans la vie et dans le chemin de l’art, depuis plus de deux décennies. Aurélien danse et Eric joue de la flûte.



Ils se mettent en chemin, à la recherche de cet état d’enfance que Peter Handke exprime si justement dans son poème, où tout se découvre et se vit à l’instant, où tout est possible, pour continuer de croire que les chemins imaginaires inventent ceux de notre monde réel, que les langues inventées racontent nos vérités intimes, que réel et le poétique ne font qu’un. Le monde, dans son actualité brutale et violente, ne leur laissent aujourd’hui qu’un seul choix, retrouver la source de ce qui les fait croire que la beauté peut encore compter, pour eux, comme pour les autres, comme un acte gratuit qui pourrait défier ce chaos par la danse, par la musique, par le dessin en direct. .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Opening the Hayeli concert.



Artist journey with Collectif Kahraba

German :

Als Vorgruppe des Konzerts von Hayeli.



Künstlerischer Werdegang mit dem Kahraba-Kollektiv

Italiano :

Apertura del concerto di Hayeli.



Viaggio d’artista con il Collectif Kahraba

Espanol :

Inauguración del concierto de Hayeli.



Viaje artístico con el Collectif Kahraba

