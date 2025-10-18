Ce que les Plans nous disent Archives Municipales d’Antibes Juan-Les-Pins Antibes

Ce que les Plans nous disent 18 et 19 octobre Archives Municipales d’Antibes Juan-Les-Pins Alpes-Maritimes

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-19T15:00:00 – 2025-10-19T17:00:00

Parcours de documents commentés par Nathalie Aguado.

Ce parcours, à la fois historique et sensible, permet de replacer l’architecture dans son contexte social et culturel, en révélant les récits cachés derrière les façades. Il s’inscrit dans une démarche de mémoire vivante, où chaque document devient le point de départ d’une exploration narrative.

INFOS PRATIQUES

Lieu : 12 rue Andreossy.

Samedi 18 octobre à 10h et dimanche 19 octobre à 15h

Archives Municipales d'Antibes Juan-Les-Pins 12 rue Andreossy. Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les Archives municipales d'Antibes Juan-les-Pins sont un service patrimonial dédié à la mémoire de la ville, accessible à tous et riche en ressources historiques, administratives et culturelles.

Mission et rôle

Les Archives municipales ont pour mission de collecter, classer, conserver et communiquer les documents produits par l’administration communale, ainsi que ceux confiés par des particuliers ou associations liés à la ville. Elles participent activement à la constitution et à la diffusion de la mémoire antiboise et juanaise.

Services proposés

• Salle de lecture ouverte au public : accessible gratuitement sur présentation d’une pièce d’identité, elle permet de consulter des documents pour des recherches administratives, généalogiques ou historiques.

• Service éducatif : propose des activités pédagogiques pour les établissements scolaires et les groupes, afin de découvrir le patrimoine local.

• Expositions et événements : les Archives organisent régulièrement des expositions thématiques et des conférences, comme celles sur le Fort Carré ou l’histoire du Garden Beach.

Informations pratiques

• Adresse : 12 rue du Général Andréossy, 06600 Antibes

• Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

• Contact : archives@ville-antibes.fr

• Site officiel : archives.ville-antibes.fr

Parkings Fort Carré (gratuit)/ Navette gratuite depuis la Vieille Ville https://www.antibes-juanlespins.com/information/actualites/navettes-gratuites

