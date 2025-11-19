CE QUE L’HIVER NOUS MURMURE – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

CE QUE L’HIVER NOUS MURMURE Début : 2025-12-27 à 11:00. Tarif : – euros.

Et si finalement, l’hiver était la plus jolie des saisons?Le temps passe, les saisons changent. Elles reprennent leur place et l’hiver est bien décidée à reprendre la sienne.Nous assistons donc à son arrivée et à son installation. Mais lassée de sa mauvaise réputation, l’hiver ne compte pas nous laisser une mauvaise impression. Nous allons donc partager en sa compagnie un moment de douceur et de poésie .

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64