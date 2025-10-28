Ce que mange la Chouette ! Maison & Laboratoire de L. Pasteur Arbois
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-28 10:00:00
fin : 2025-10-28 12:00:00
2025-10-28
Atelier enfant 6-12 ans Sur inscription
Comment connaître le menu des chouettes ? Une petite enquête dans les pelotes de rejections et vous saurez de quoi elles se sont nourries !
Sur inscription .
Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 maisonarbois@terredelouispasteur.fr
