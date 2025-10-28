Ce que mange la Chouette ! Maison & Laboratoire de L. Pasteur Arbois

Ce que mange la Chouette !

Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois Jura

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

2025-10-28

Atelier enfant 6-12 ans Sur inscription

Comment connaître le menu des chouettes ? Une petite enquête dans les pelotes de rejections et vous saurez de quoi elles se sont nourries !

Sur inscription .

Maison & Laboratoire de L. Pasteur 83 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 72 maisonarbois@terredelouispasteur.fr

