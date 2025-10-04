« Ce que notre comportement en voiture dit de nous » Séance 1 Conférence interactive Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

« Ce que notre comportement en voiture dit de nous » Séance 1 Conférence interactive

samedi 4 octobre 2025.

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

15:30:00

17:00:00

2025-10-04

Rendez-vous à La Malle d’Allionis pour découvrir ce que votre conduite dit de vous…

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

English :

Visit La Malle d’Allionis to find out what your driving says about you…

German :

Besuchen Sie La Malle d’Allionis, um herauszufinden, was Ihr Verhalten über Sie aussagt…

Italiano :

Visitate La Malle d’Allionis per scoprire cosa dice di voi la vostra guida…

Espanol :

Visite La Malle d’Allionis para descubrir lo que su forma de conducir dice de usted…

