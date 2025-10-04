« Ce que notre comportement en voiture dit de nous » Séance 1 Conférence interactive Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
« Ce que notre comportement en voiture dit de nous » Séance 1 Conférence interactive Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage samedi 4 octobre 2025.
« Ce que notre comportement en voiture dit de nous » Séance 1 Conférence interactive
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 15:30:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Rendez-vous à La Malle d’Allionis pour découvrir ce que votre conduite dit de vous…
.
Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
English :
Visit La Malle d’Allionis to find out what your driving says about you…
German :
Besuchen Sie La Malle d’Allionis, um herauszufinden, was Ihr Verhalten über Sie aussagt…
Italiano :
Visitate La Malle d’Allionis per scoprire cosa dice di voi la vostra guida…
Espanol :
Visite La Malle d’Allionis para descubrir lo que su forma de conducir dice de usted…
L’événement « Ce que notre comportement en voiture dit de nous » Séance 1 Conférence interactive Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage