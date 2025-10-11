« Ce que notre comportement en voiture dit de nous » Séance 2 Ateliers participatifs Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

« Ce que notre comportement en voiture dit de nous » Séance 2 Ateliers participatifs Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage samedi 11 octobre 2025.

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 15:30:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Rendez-vous à La Malle d’Allionis pour faire le bilan de la 1ère séance et participer aux ateliers !

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

English :

Come to La Malle d’Allionis to review the 1st session and take part in the workshops!

German :

Treffen Sie sich in La Malle d’Allionis, um die Bilanz der 1. Sitzung zu ziehen und an den Workshops teilzunehmen!

Italiano :

Venite a La Malle d’Allionis per una revisione della prima sessione e per partecipare ai laboratori!

Espanol :

Venga a La Malle d’Allionis para repasar la 1ª sesión y participar en los talleres

