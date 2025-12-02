Ce que nous murmurent les murs les visites guidées Dijon
Ce que nous murmurent les murs les visites guidées Dijon mardi 2 décembre 2025.
Ce que nous murmurent les murs les visites guidées
12 parvis de l’UNESCO Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 16:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
Date(s) :
2025-12-02 2025-12-07 2025-12-20 2026-01-04
Ce que nous murmurent les murs les visites guidées
Abordez l’archéologie du bâti au sein de l’exposition du 1204, puis profitez in situ d’un exemple concret en découvrant ce que nous révèle l’architecture de la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem, le plus ancien témoignage bâti de cet ancien site hospitalier qui accueille maintenant la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon. .
12 parvis de l’UNESCO Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 80 92 patrimoine@ville-dijon.fr
English : Ce que nous murmurent les murs les visites guidées
German : Ce que nous murmurent les murs les visites guidées
Italiano :
Espanol :
L’événement Ce que nous murmurent les murs les visites guidées Dijon a été mis à jour le 2025-11-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)