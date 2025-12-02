Ce que nous murmurent les murs les visites guidées

12 parvis de l’UNESCO Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 16:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-02 2025-12-07 2025-12-20 2026-01-04

Ce que nous murmurent les murs les visites guidées

Abordez l’archéologie du bâti au sein de l’exposition du 1204, puis profitez in situ d’un exemple concret en découvrant ce que nous révèle l’architecture de la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem, le plus ancien témoignage bâti de cet ancien site hospitalier qui accueille maintenant la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon. .

12 parvis de l’UNESCO Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 48 80 92 patrimoine@ville-dijon.fr

English : Ce que nous murmurent les murs les visites guidées

German : Ce que nous murmurent les murs les visites guidées

Italiano :

Espanol :

L’événement Ce que nous murmurent les murs les visites guidées Dijon a été mis à jour le 2025-11-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)